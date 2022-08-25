地方公職人員選舉將在11月26日舉行投票，領表時間25日起9月2日，登記時間為8月29日至9月2日。苗栗縣選舉委員會也提醒，今年公職人員財產申報法第6條修正後，候選人都要附上符合中央選舉委員會格式的「公職候選人財產申報表」，不符規定就無法受理登記。

苗栗縣選舉委員會表示，縣長、縣議員領表及登記地點在苗栗縣政府文化觀光局中正堂前廳，鄉鎮市長、代表、村里長領表登記在各鄉(鎮、市)公所受理。因今年公職人員財產申報法第6條修正後，縣長、縣議員選舉的公職候選人，財產申報表都要上網公告，且已列為申請登記必要表件。

苗栗縣選舉委員會指出，縣長、縣議員選舉候選人申請登記時，應檢具符合中央選舉委員會格式的「公職候選人財產申報表」，如果請繳交不合規定的財產申報表，會依規定不予受理，將影響參選權益。

檢附的公職候選人財產申報表，依申報標準填寫候選人本人、配偶及未成年子女所有財產，且檢附資料將在審定候選人名單之日，上網公告1年。