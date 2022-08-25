日本一向是國人出國旅遊首選，日本的美食、觀光景點以及職人精神一直都是台灣人對日本趨之若鶩的原因，其中，日本水果更是很多台灣人每年一定要赴日旅遊的動機之一。日本台灣交流協會，為了讓因為疫情出不了國的台灣民眾能夠品嘗當季最新先的日本珍品，日本台灣交流協會偕同水果商，空運日本六大縣市的秋季精品水果來台，讓台灣民眾在期待旅遊開放前，能先大啖農家職人栽種的美味。8／27—9／9，在全台七大據點同步登場，現場還有試吃活動，讓民眾回味日本精品水果的香甜。

日本農家的在地水果以樸實成就精緻，因高品質而聞名世界，在台灣也享有超高人氣！最耳熟能詳的莫過於香濃甜美的哈密瓜、麝香葡萄和水蜜桃等。日本第一高峰富士山周邊的山梨縣，便以麝香葡萄擄獲所有人的胃，飽滿的果實搭配綠翡翠般的亮眼色澤，就像是大自然創造的藝術品，是許多人公認一生必嘗的美味；靜岡縣的哈蜜瓜，全程溫室栽培，一株樹只取一粒果實，被稱為哈密瓜界的勞斯萊斯；而海拔高、雨水少、日照時間長的長野縣，產出的水蜜桃香氣撲鼻、果肉細緻柔軟，香甜多汁，更是甜度品質的絕對保證；具有「晴天之國」的稱號，同時也是「桃太郎」傳說的發源地—岡山，產出之白桃，色澤白皙，柔嫩甘甜，也是當地農家們的驕傲。

為了暖身即將開放的日本觀光，日本台灣交流協會舉辦日本秋季水果展。100％日本空運來台，包含了日本近六大縣市、十種的經典秋季水果，邀您一同體驗日本職人精神耕耘的頂級享受。