我國產業移工聘僱採「3K五級」，如果事業單位仍認為不足則可採「附加移工」（EXTRA），現行EXTRA制開放額外最高15％，但仍有部分事業單位認為不足以應付訂單，近日跨國勞動力政策諮詢小組已經同意，EXTRA制上限要再新增15％至20％級距，該級距就業安定費則為1萬1000元，預估會增加2700名移工。

製造業3K五級制適用105個行業適用，分為A＋級（核配比率35％）、A級（核配比率25％）、B級（核配比率20％）、C級（核配比率15％）、D級（核配比率10％），如果雇主認為移工不敷使用可再用「附加就業安定費」聘用更多的移工，但最高不得超過40％。

據統計，目前EXTRA制使用至15％級距的事業單位約占3成，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國表示，由於許多廠商透過經濟部反映訂單滿手，但受到勞動力漸漸減少影響，目前仍缺工，會中委員同意經濟部提案的EXTRA制再增15％至20％該級別，該級別附加就業安定費為9000元、合計原本的2000元就業安定費，因此為1萬1000元，預估造船業、水產加工及紡織等行業受益。

此外，原本農業移工試辦方案上限為2400人，而目前招募許可函均已發出，為了滿足更多農家需求，農委會提案把人數上限調整至6000人，會中委員同意把上限調至6000人，但因農業移工行蹤不明比率較高，因此要求農委會輔導農業雇主儘速引進或承接移工；農業雇主僱用移工時，常因工資、工時出現問題，農委會應製作外語版手冊以及問答集，讓雙方認知能一致；農委會須規劃選工指引，農業雇主與移工在引進前，對工作與環境認知能一致；農委會也應進一步分析農業移工失聯的原因並提出改善對策。