工廠管理輔導法修法後，允許農地工廠可以申請「特定工廠登記」，但也要求農地違章工廠要在2039年前轉型為合法工廠，但與此同時，經濟部卻向勞動部申請要允許從未申請過移工的農地工廠可以聘用移工，跨國勞動力政策諮詢小組近日再度開會討論此事，委員仍認為，經濟部應先輔導這些工廠成為一般工廠。

依經濟部預估，如果放寬未申請過移工的特登農地工廠聘用移工，預估會有3.2萬家農地工廠、聘用3.1萬名移工。

勞動部曾允許曾聘僱移工的「臨時工廠登記」農地工廠轉換至「特定工廠登記」的農地工廠可以繼續聘用移工，但未以臨時工廠登記的農地工廠則無法聘用移工，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國轉述，會中委員希望這些工廠可以先尋求勞動力發展署專案媒合，後續也會適時安排訪視申請特定工廠登記工廠的情況。

會中有委員也指出，取得特定工廠登記後，仍要持續改進、最後變更地目，並登記為一般工廠，建議經濟部可以協助業者盡速改善。