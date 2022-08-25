殺警案後強化基層安全 北市警添購防割衣、氣動網槍新裝備

北市警局將採購新式裝備，加強員警執勤安全。（警方提供）

台南殺警案曝露基層第一線執勤的安全問題，台北市警局25日展示各種新式輔助裝備，包括防割袖套、臂式盾牌、氣動式網槍，未來將配發給基層，希望有效打擊犯罪保護員警的安全。

北市警局表示殺警案發生後，財團法人桃園市博理基金會慨捐784萬元，讓警方添購新式應勤裝備，希望盡一分心力支持警察，這些裝備未來將陸續採購、配發給各單位。

警方25日演示除了開槍示警、噴辣椒水外，新式裝備的功能及使用方法，像「多功能臂式盾牌」攜帶輕盈便利，且有防刀砍及快速破窗功能，員警突然遇襲時，可及時配戴反攻。

「防割衣、袖套及手套」可及時抵擋刀刃，有效提升防護力、「防暴鋼叉」則能保持安全距離、控制對方失控舉動，降低受傷風險。

「多功能氣動式網槍」重量輕巧，有「捕捉網」及「訓練網」，可重複安裝使用，有效射程約10公尺，能瞬間阻止歹徒行動，並將傷害降到最低。

台北市警局感謝博理基金會的熱心捐贈，讓基層未來執勤時可以更安心，未來這批新式裝備將優先配發外勤單位，希望發揮最大攻效，保衛民眾也能兼顧同仁安全。