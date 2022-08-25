2018年10月21日台鐵普悠瑪列車在宜蘭新馬站翻覆，造成18死、116人輕重傷，一審將司機員尤振仲依過失致死罪判刑4年6月，二審台灣高等法院25日辯論庭，尤振仲否認有過失，認為檢方對他的指控是不對的。庭末，審判長諭知10月27日宣判。

尤振仲之前庭訊時也否認犯罪，他說有ATP系統減速，沒有超速駕駛釀禍，他說要聲請調查普悠瑪採購缺失，及調查2018年1至3月台鐵的受訓狀況，他稱自己受的是不完整的訓練，18日開庭，他又說沒有應注意、能注意而未注意的情況，自己沒有過失。

25日最後辯論庭，尤振仲說，沒辦法把旅客安全載到目的地，是他一輩子的傷痛，但當時他要一手按電門，一手接收指令，又要回報、排除故障、煞車，他只覺得車速比平常快，無法確定超速與否。

檢察官則表示，尤振仲擅自關閉ATP系統是最重大的過失，導致列車就像脫韁野馬失控翻車，尤振仲的過失與普悠瑪死傷事故有因果關係，必須負責，建請法院依法判決。