中央流行疫情指揮中心今宣布，9月1日起民眾可持65歲以上長者（1957年(含)以前出生）健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取一份5劑家用快篩試劑。指揮中心發言人莊人祥說明，由於疫情再起，希望提供長者快篩試劑，加強有症狀篩檢，以及早用藥，約有400萬名長者受惠。

指揮中心說明，國內65歲以上長者約有399萬餘人，預計配發家用抗原快篩試數量約1995.5萬劑；此免費領取份數，不會計算入實名制的購買資格，亦即曾經購買過實名制快篩的65歲以上長者，仍可再免費領取一次「一份5劑」的快篩試劑。領取地點為全國近5000家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。

另外莊人祥提醒，指揮中心8月15日起提供第三輪「0到6歲幼兒免費領取5劑快篩」，家長可持幼兒健保卡領取一份5劑；本輪開放至今10天，目前僅17萬多人領取，領取率僅13.5％，將持續發放，請家長記得前往領取。

指揮中心提醒，疫情多變化，請65歲以上長者儘速完成第2次追加劑（第4劑）疫苗接種，做好戴口罩、勤洗手等自我防護，如有症狀儘速快篩或就醫，保護自身健康安全。據統計，目前國內65歲以上長者第4劑接種率為32.7％。