因應智慧化潮流，台中市交通局近來大力推動線上、電子支付繳停車費，但市議員陳淑華指出，有民眾拿著停車單到超商，卻發現無法直接繳費，還必須先掃描QR-CODE或上電子平台列印單子，便民措施一點都不便民，呼籲交通局應調整政策，不要讓美意變質。

交通局表示，民眾若不方便用手機線上繳停車費，可到超商列印繳費單，台中市有多元管道供選擇，交通局將持續宣導新式停車繳費的方式。

市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、謝明源25日聯合質詢指出，拿著單子到超商繳停車費，是小孩子都會做的事，最近竟有民眾遇到困難，追究原因，才知是交通局推動電子支付及線上繳費，更改原本設計，除了可用手機掃描單據上的QR-CODE，到超商繳費要先列印單據，民眾繳個錢得多經過好幾道程序，根本製造困擾。

陳淑華現場調查，列席的官員有哪位已綁定繳納停車費APP？結果僅交通局長、停管處長、觀旅局長與副局長4人，她痛批，推動線上、電子支付的本意雖然好，但仍需要派出人力到現場開單，且整個設計取消了直接掃描停車單，不符合民眾使用習慣，應該調整。

陳淑華建議，台南市目前使用停車柱，民眾停好車可直接辨識車牌、在停車柱繳費後直接離開，真正達到無紙化設計；市府應採取多元支付方式，讓民眾可自由選擇。

交通局指出，新式停車單是利用地磁偵測停車的時間，並在線上結算費用，民眾可用手機掃描繳費單上的QR-CODE繳費，也可到超商多媒體機列印繳費單、利用APP查詢繳費，有多元管道供民眾選擇，便民且符合時代趨勢。

交通局長葉昭甫說，為提升民眾線上或採用電子支付繳費的意願，目前推動使用電子支付或綁卡繳費者可享8折優惠，未來將持續宣導。