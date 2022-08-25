台中市市長盧秀燕今日（25）早上5點多，專程前往台中市石岡區搭熱氣球。盧開心宣布，前年市府首次在山城舉辦熱氣球升空活動，沒想到一夕爆紅，湧入10萬人次的觀光客；去年因為疫情不得已停辦，今年疫情趨緩活動即將強勢回歸，要讓大家藉由搭乘熱氣球，體驗山城浪漫風情。

盧秀燕在臉書發文表示，他今日特別起了大早，5點多就出發去石岡區搭熱氣球，好風景配上好空氣，實在非常值得。

盧秀燕指出，石岡是個美麗的地方，好山好水，絕對不無聊，尤其加上熱氣球點綴，讓純樸的山城更添繽紛色彩。她記得前年市府首次在山城舉辦熱氣球升空活動，沒想到一夕爆紅，湧入10萬人次的觀光客，去年因疫情不得已停辦，今年疫情趨緩活動將強勢回歸，要讓大家藉由搭乘熱氣球，體驗山城浪漫風情。

盧秀燕強調，今日起至28日連續4天在石岡區土牛運動公園登場，總計7場熱氣球繫留升空體驗，還有音樂晚會、華麗煙火及光雕噴火秀等精彩表演，歡迎大家來場石岡區輕旅行，體驗看看飛上天的奇妙感覺。