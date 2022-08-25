明德外役監脫逃受刑人殺警案，各界質疑台南地檢署接獲外役監通報流程延宕，導致員警遇害，法務部昨召集檢察及矯正機關開會研商訂定相關處理流程，決議簡化流程，監所在人犯脫逃2小時內向檢察署傳真通報及告發，由檢察官依法拘提、通緝。另法務部決定修法提高外役監遴選門檻、重大暴力犯不准申請外役監。

至於台南地檢署處理林姓受刑人過程，有無延宕，法務部已責令台灣高檢署派員赴南檢查明相關執行及偵查行政流程是否妥適，以及辦理時效有無延宕情事。

法務部指出，為使檢察機關迅速處理監所人犯脫逃案件，已於24日上午召集檢察及矯正機關代表開會研商訂定相關處理流程，依會議研商結論，監所應於當日案發後至遲2小時內，檢具人犯脫逃或逾期未歸等相關證據資料，先向檢察署傳真通報及告發。

由檢察署單一窗口法警室收受後立即送交檢察長分案，由檢察官迅速辦理，依法逕行拘提或立即發布通緝。

至於針對外役監相關法規修正，法務部24日已先召集矯正署等單位就《外役監條例》、《外役監遴選實施辦法》及《審查基準表》進行通盤檢討，擬具「提高遴選門檻、強化在監考核、明確化遴選條件、排除重大暴力犯罪」等修法方向，亦將調整《外役監遴選辦法》與《外役監受刑人審查基準表》。

此外，法務部長蔡清祥為使法規修正更臻周延，將於明天下午親自召開「研商外役監條例等修法及外役監改進措施會議」，邀請監獄及犯罪學專家學者、監獄實務工作經驗者、監所關注小組、民間司法改革基金會等團體成員共9人與會，聽取各界寶貴意見，以加快各項改革措施。

法務部強調，法務部在修法前為構築綿密社會安全網，已責成矯正署加強相關行政精進措施，包括提供數據化資料輔助審查委員遴選受刑人、機關內部組成遴選委員會落實初核審議、強化返家探視查核機制，以視訊等科技設備全面確認受刑人返家探視動態，課予受刑人回報義務，未來亦將研議要求受刑人逐日向警察機關報到，以確實掌握行蹤。