國民黨台北市長參選人蔣萬安昨(24日)舉行《台北‧萬安》新書發表會，事後他在臉書分享過去透過BBS論壇傳訊息聊天，慢慢知道和妻子彼此的心意，最後也是靠論壇的「丟水球」功能告白成功！這讓他直喊「BBS還真是我人生大事的重要推手」。

蔣萬安分享，過去在美國考律師落榜，跟其他重考生組讀書會才通過考試；也曾經在次貸危機下失業，幾個月內投幾百封履歷找工作；也曾告訴自己，如果繼續找不到工作，就去找兼職機會補貼家用。所幸，一切困難都熬過來了，而在這背後支持一切的人，就是妻子。

蔣萬安透露，其實妻子是他的大學學姊，就讀政大外交系後，參加了校際啦啦隊比賽，被這位活潑美麗、又照顧人的學姊打動，那一年我們拿到了啦啦隊冠軍，也培養出很好的感情；同學們一起旅遊後，決定向她告白。當時透過BBS論壇傳訊息跟學姊聊天，慢慢知道彼此的心意，最後也是靠論壇的「丟水球」功能告白成功；回想起來，BBS還真是我人生大事的重要推手。

為了將戀情公諸於同學之間，蔣萬安分享，當時告訴妻子，參加游泳比賽一定會得第一，然後要在慶功宴上告訴大家：「我們在一起了！」想不到太開心了，雖然游泳比賽第一，但忘了換氣違反規定，所以沒有拿到獎牌。而妻子就是這麼常看到出糗的蔣萬安。後來我們經歷了十年愛情長跑，有一段時間更是遠距離戀愛，熬過了愛情考驗終於成為人生伴侶。

昨在發表會上提到妻子的時候，蔣萬安說，很慶幸她沒有來到現場，而是透過當時為了書籍訪談的影片，分享她眼中的我；因為光是隔空向她致謝，我就一度哽咽，一路以來，真的太辛苦她了！