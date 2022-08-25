前新竹市長林智堅論文遭到雙殺，民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，對手鄭運鵬到現在還是相信林智堅清白，奉勸鄭運鵬，相信是非公義已經做了決定，就勇敢面對結果。

賴香伶說，林智堅自己要面對不良示範，不管是人格、品信、誠信受到質疑，鄭運鵬到現在還是相信林智堅清白。賴呼籲，鄭運鵬不要為了抄襲的人，一再支持下去，市民都在看，為了說謊的人圓謊，這不是市民想要的市長參選人。賴香伶說，奉勸鄭運鵬，相信是非公義已經做了決定，就勇敢面對結果，

賴香伶也提到，張善政是中華大學講座教授，從時間序來看，一開始他保持沉默，沒有要求查明清楚，也沒有稱涉及抄襲。而中華審定結果出來才說學術倫理、品性。

賴香伶說，張善政當時不願意，也不敢說真話，道義上不是很好。賴香伶強調，反而她當時就要求竹科管理局硬起來，也希望捍衛機關權利，沒想到被時任中華大學董事長李研慧告。賴香伶表示，3名參選人比較起來，市民很清楚知道，是要說真話，敢擔當的參選人，還是走了抄襲來挺抄襲，也不應該跟張善政一樣保持沉默，後面才追打的參選人。