據住展雜誌今（25）日的統計，今年截至8月20日止，北台灣老屋重建（都市更新＋危老重建）推案量為1,262億，僅占整體推案量7,747億元約16％；其中，有高達9百餘億、約七成三的老屋重建案量，集中台北市，其他縣市總合僅占約二成七。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然台灣老屋為數眾多，全台住宅平均屋齡高達32年，政府也積極推動老屋重建，但重建效率宛如一個台灣，兩個世界；除了台北市之外，其餘縣市老屋重建案量、比例都相對低，顯示老屋重建還有很長一段路要走。

統計資料顯示，北台灣七個縣市的老屋重建案中，以台北市為領頭羊，今年都更案量約598億元、危老案量約327億，老屋重建案量達925億元，老屋重建案量占北市總推案量的55％，老屋案量占比連二年超過五成以上。

今年北市十二個行政區全都有老屋重建案推出，其中最夯的區域為大安區，案量逾2百億元以上。

新北市今年前八個月都更推案量約235.5億元、危老案量則僅36億元，老屋重建案占整體推案量比重僅約11％左右。

桃、竹地區方面，老屋重建案顯得零星稀少。桃園今年老屋重建案量僅53億元，占全市推案量比重僅約2％。

新竹市老屋重建案量只約11億，占比約5％。

新竹縣、基隆市的老屋重建案量，均暫時掛蛋。

何世昌認為，北市以外縣市素地供給相對充足許多，不像台北市一地難求，對建商而言，整合老屋重建曠日費時、變數又多，不如直接購地作為貯備案源更加可靠。因此在有選擇的情況下，購地推案成為建商首選，老屋重建只是退而求其次的備案，這導致了素地供給量多的縣市，老屋重建效率慢吞吞。