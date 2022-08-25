前新竹市長林智堅中華大學的碩士論文昨（24）日被校方認定嚴重抄襲，並撤銷學位。面對此事，以及近期引起極大反彈的《數位中介服務法》，民進黨前立委鄭寶清向黨內喊話，應當做「撤案、道歉、撤職」三件事，給人民交代，他更警告，《中介法》是迷失方向的顱內出血，不止血就會出大事的！

鄭寶清今（25）日在臉書發文直言，「我鍾愛的黨，我們應該給人民三個交代--撤案/道歉/撤職」：

就《中介法》問題，鄭寶清直言不能只是暫停緩議，必須撤銷法案。他強調言論自由是民進黨的神主牌，更是台灣民主的核心價值，民進黨再一次違背創黨精神，應知錯快改、立即撤案！

對於林智堅論文抄襲問題，鄭寶清指出犯錯就要道歉，「是非/誠信」，是台灣人堅持的核心，更是永遠的台灣價值，「抄襲/挺抄襲，對沖台大，犯錯不能當沒事」，應要公開道歉！

鄭寶清更點名身為林智堅指導教授的國安局長陳明通，應該撤離國安局長一職。他提到有人硬拗論文跟市政、指導學生跟國安局工作無關，直言最根本的相關，是關係到「人品與誠信」，「這還無關嗎？」

最後鄭寶清痛批，抄襲和挺抄襲這種不分是非的做法，「就像是腦子進水，要趕快更正修復」；而《中介法》，則是迷失方向的顱內出血，不止血就會出大事的！