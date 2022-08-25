石岡熱氣球嘉年華今天開跑，台電公司今天駛入全新打造的節電宣傳車，透過體驗活動，向民眾宣導節能減碳。（台電公司提供）

台電公司為拉近與民眾的距離，宣導民眾參與節能減碳活動、提升自主節能減碳觀念，特別將去年底甫全新打建完成的節電宣導車，在今年「第二屆石岡熱氣球嘉年華」的第一天就駛入活動會場，邀請所有參與民眾一同體驗各項節電活動，共同為節能減碳盡一份心力。

台電公司指出，外裝繽紛多彩的節電車與熱氣球同樣吸睛！台電歡迎民眾在搭乘、觀賞熱氣球之餘，來到台電的節電宣導車前，參加台電辦理的「節電新生活，偵查改變中」活動！藉由節電車上的各種裝置與設施，親身體驗各項用電設施的操作。

台電在節電宣導車前，將有台電志工熱情的指導大、小朋友正確使用各項家用電器，以達到正確的省電方法！例如電視擺放離牆至少十公分，方便散熱；電腦一天若少開一小時，一個月就能省下約45度電；開飲機可換成快煮壺，需要熱水時才煮水，剩餘熱水用保溫瓶保溫可減少加熱次數。

冷氣開26~28度搭配循環扇，每兩周清潔空氣濾網，空氣品質更安心；照明燈具改用LED燈，可省下約五成用電量，冰箱食物儲存八分滿，以免阻礙冷氣流通等；藉由各項簡單卻實際的生活周邊用品，讓所有參與的民眾了解，只要小小的改變用電習慣，就能一度一度的把電省下來，進而達到友愛地球的目標。

台電台中區處長黃明舜說，台電除在熱氣球嘉年華的第一天使用節電宣導車進行「節電新生活，偵查改變中」活動，也將在活動的最後一天（28日），在現場設置節電宣導的攤位，向民眾推廣「申請電子帳單」、「下載台灣電力APP」等好康活動，歡迎所有民眾在暑假的最後一個周末假期走出戶外，搭乘、觀賞熱氣球之餘，也能跟台電一同共度節能減碳新生活！