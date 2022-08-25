高雄老屋數量多、精華區素地稀有，為提升民眾居住安全，高市啟用5處危老重建服務站，高雄市副市長林欽榮25日正式宣布全國首創的「危老重建1-2-3」專案服務計畫，專家表示，對建商而言，蛋黃區土地愈來愈難取得，危老重建是未來趨勢，尤其看好台積電附近的楠梓、仁武科技園區、捷運站周邊房市，未來危老案將有更多建商投入。

高雄市工務局25日在楠梓區鳳屏宮舉辦「危老重建宣導記者會暨服務據點啟用儀式」，包括高雄市工務局長楊欽富、高雄市建築師公會理事長陳奎宏、高市不動產開發公會理事長陸炤廷、大高雄不動產開發公會理事長洪光佐、以及5個區公所代表、議員等到場，一起見證危老重建服務據點啟用。

林欽榮表示，高雄「危老重建1-2-3」是指工務局「1」條龍服務、「2」項補助、「3」大好康等措施，工務局提供1條龍服務，從合法房屋認定、危老重建計畫書審查到建築執照申請等業務，可大幅縮減市民2至3周的申辦時程。

以及重建計畫書及結構耐震初評2項費用，有政府補助可申請；案件核准後更有容積1.4倍獎勵、房屋稅及地價稅得減半徵收，最高12年，以及融資優惠(最高銷售金額70%)方案等3大好康。

林欽榮說，危老重建高雄今年目標是申請100件、核准90件，統計至今年8月，已有86案申請、56案核准，今年有望達標。

楊欽富表示，工務局正積極推動市府危老重建相關政策，為提升市民鄉親申請危老重建的便利性，工務局簡化行政流程，除了文化資產認定外，從合法房屋認定、危老重建計畫書審查到建築執照申請，均由工務局辦理一條龍服務，可大幅縮減市民鄉親的申辦時程。

同時，在新興、三民、鳳山、鹽埕、楠梓設立的5處危老重建服務站，將有30位以上專業建築師提供諮詢服務，透過多達45場說明會，擴大服務範圍並提升服務能量。林欽榮說，未來北到湖內，南到林園，以及各捷運站周邊都要設服務站深入社區鄰里。

圖說：陸炤廷說，危老123可以減少行政流程加速整合又有融資優惠，對建商來說相當有吸引力。(記者張雅雲攝)

陸炤廷說，以往整合老屋重建曠日費時、變數又多，不如直接購地作為貯備案源，讓推案相對穩定，不過危老123可以減少行政流程加速整合，對建商來說相當有吸引力。

尤其台積電進駐楠梓後，楠梓成購屋熱區，建商推案多集中在高雄大學特區、橋頭的高雄新市鎮，危老重建獎勵將吸引建商鎖定楠梓、仁武園區、捷運周邊危老改建，加速進行。

洪光佐分析，危老重建獎勵可以鼓勵建商整合，改善舊有都市景觀、以及強化建物安全，不過目前廢棄物處理成本高漲，建商考量碳權議題，危老隱含的碳排成本將會增加營造成本，建商想投入危老重建，仍須審慎評估土方和廢棄物問題。