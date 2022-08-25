學歷常被作為評判一個人工作能力的參考依據，但實際工作能力還是需要看日後的工作態度及表現；而網路論壇上難免都會看到「戰校」文章，以學校的排行作為基準攻擊比自己學校排行低的學校。有名網友在網路上發文表示，有個不識相的新進同事，整天跟大家炫耀自己是成大畢業，直到某天出差遇到一個畢業於台大，才終於肯閉上自己的嘴巴。

原PO於臉書社團「匿名2公社」發文表示，前幾個禮拜有個新進員工，不知道是急著立功，還是刷存在感；到處炫耀自己是畢業於成大，深怕別人不知道她畢業於哪裏，但在某次出差，她終於踢到鐵板了。新同事一如往常，在車上炫耀自己的學歷，並表示客戶是她成大學長，跟她很熟；忽然她轉頭去問了原PO的同事畢業於哪裡，那位同事只冷冷地回到：「台大」，場面瞬間安靜，踢到鐵板的新同事還裝沒事表示，台大也不錯。原PO表示，都已經出社會多年了，沒有人還會拿學歷來炫耀，且新竹科技業畢業於台成清交的人真的很多，真的不要到處炫耀。

出社會多年的人就會知道學歷並不是最重要。（示意圖／達志影像）

文章發出後網友們紛紛表示，新同事真的太白目，出社會多年後，就知道學歷只是用來談薪水，員工的個人價值還是依據工作經驗與專業技術的熟練程度來判斷，再沒有話聊也不要拿學歷出來當話題，因為比自己厲害的人才多得是。