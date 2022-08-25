林試所今天表示，1978年跟台大合作發現伽羅木醇型土肉桂含有伽羅木醇而且有薰衣草香，並是台灣特有種，花30多年終於育成「台伽1號」，動物試驗可舒緩情緒，有望技轉量產。

農委會林業試驗所今天發布新聞指出，費時30幾年育成的「伽羅木醇型土肉桂-台伽1號」，取台伽1號土肉桂葉片，因為富含芳香的伽羅木醇（S-（+）Linalool），所以與台灣市售的肉桂醛型土肉桂有所區別，且採收葉片或精油等萃取物為主，讓林木可永續生產，極具商業價值。

林試所育林組副研究員吳家禎接受中央社記者電話訪問時說，上述兩種型的土肉桂，都是台灣特有種，分布在800公尺以下的中低海拔，全台都有，而早年林試所與台大合作在野外採取種原時取得1500多株土肉桂，其中只有少數含有伽羅木醇，1978年台大化學系教授林耀堂並將此發現予以發表。

伽羅木醇有何特別？吳家禎說，聞起來跟薰衣草相似，因為薰衣草也有此成分，不過薰衣草比較不適合在台灣生長；因為林木要生長到成熟，一代費時7、8年到10年，林試所費時30幾年，從當年找到的伽羅木醇型土肉桂中進行篩選，終於育成富含芳香的「台伽1號」。

他並說，經動物試驗發現，「台伽1號」土肉桂具有抗憂慮機能、抗焦慮與降血脂功能，而「台伽1號」也在今年4月取得植物品種權，有25年的保護期，並已公告技轉，加上這是全新的林木種苗，深具特色，目前有3家農企業詢問中。

他補充，若有意技轉的業者是要製成精油等芳療產品，要注意品種不能外流，否則會面臨產品銷毀、罰鍰或民事求償等罰則；若要用於製成食品，土肉桂是衛生福利部公告可食用食品原料，還要留意各種產品開發都要符合衛福部相關規定。（編輯：陳政偉）1110825