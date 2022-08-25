繼昨發表太空產業政策後，民進黨新竹市長參選人沈慧虹25日發表第2波產業政策「竹科X 2.0」，將擴大竹科X土地，作為產業未來30年發展腹地，推動創新創業輔助，著眼未來30年城市發展，讓新竹一直領先，繼續成為整個台灣的產業心臟，成為頂尖人才的夢想城市。

沈慧虹25日在市議員劉康彥、施乃如、曾資程、鄭美娟，議員參選人楊玲宜、劉彥伶陪同下，舉行產業政策記者會。

新竹因有園區、多所大學，是台灣最重要產業引擎，市府也推動智慧城市，協助創新創業，並推出「竹科X產業園區」，優先整理台肥、中油閒置土地，作為竹科產業未來研發基地。

「改變世界，往往只差一個好點子，」沈慧虹強調，新竹有最好的條件，將繼續強化竹科創新能量，為替未來30年新竹發展做好準備，她提出「竹科X2.0」計畫。

除原有的36公頃土地外，將透過都市計畫方案，將竹科X產業園區北側納入都市計畫，並運用未來即將打通的跨頭前溪道路作為交通骨幹，創造產業腹地。

另外，沈慧虹表示，也將以「政府端、服務端、資源端」3方向協助創新，打造「Startup City Hsinchu」，讓新創企業在新竹安心落地生根。

沈慧虹說明，政府端將透過策略型都市計畫，提供創新產業更多的容積獎勵；搭配創新法規沙盒的調適，減少創新障礙；持續推動開放創新示範場域，以整座城市為基礎，繼續作為最友善創新的城市。

服務端也將擴大產業輔導團，與研究單位合作，推動跨領域產業整合服務；打造科技人才庫；定向產學合作計畫，與頂尖大學合作，讓人才與產業接軌；技術、廠商媒合資料庫將與科管局密切合作，減少廠商技轉、找合作夥伴、找小量製造等。

資源端方面，將爭取亞洲矽谷在新竹設置創業投資點；鼓勵企業繼續協助、投資新創，以大帶小；最後也會進行國際招商，協助國際創新人才招募，盼做到一卡皮箱在新竹就可以創業的便利。