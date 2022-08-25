美國零售業巨頭亞馬遜進軍醫療保健市場的長途征戰突然喊撤，周三宣布將關閉遠距醫療服務Amazon Care。

亞馬遜健康服務部門（Amazon Health Services）主管Neil Lindsay在周三發布的內部電郵中表示，亞馬遜將在12月31日之後關閉遠距醫療服務Amazon Care，「在確定這不是適合我們企業客戶的長期解決方案後，公司決定採取行動。這不是一個輕易做出的決定，而是經過數個月的審慎考慮後才變得明確」。雖然我們的註冊會員對Amazon Care的許多方面都很喜愛，但對於我們一直鎖定的大型企業客戶而言，這項服務還不夠完備，長期而言也不會成功。

Lindsay並在信中表示，儘管這項服務即將結束，但亞馬遜透過 Amazon Care的推出，對於為企業和個人客戶提供有意義的醫療保健解決方案長期需要什麼，有了更深入的了解。

亞馬遜在2019年推出Amazon Care，剛開始只作為其西雅圖總部與周邊地區員工的試驗性計畫。該服務提供線上緊急照護訪問、免費的遠距醫療諮詢服務，以及護理師收費到府進行檢測和疫苗接種服務。

目前尚不清楚Amazon Care的接受度如何。去年6月，Amazon Care部門副總裁Babak Parviz表示已有多家企業有興趣採用這項服務。其已知的企業客戶包括希爾頓、Silicon Labs、TrueBlue和亞馬遜自家的高檔雜貨店Whole Foods。

雖然Amazon Care服務即將關閉，但亞馬遜執行官賈西（Andy Jassy）曾信誓旦旦要進軍醫療保健產業。上個月亞馬遜以39億美元收購連鎖初級診所集團One Medical。該零售巨頭亦有意開發居家醫療診斷服務。本周早些時候，《華爾街日報》報導亞馬遜加入競購醫療保健公司Signify Health的行列。