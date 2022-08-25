連鎖餐飲集團六角(2732)持續擴張餐飲海外版圖，旗下餐食子公司王座代理的「段純貞牛肉麵」北加二店將於27日開幕迎賓，將海外門市家數推升至7家。董事長王耀輝表示，「段純貞牛肉麵」今年海外目標展店至10家、看好下半年海外營收可望年增達2倍。

六角2015年12月成立子公司王座餐飲，2016年啟動餐食分流管理，將旗下餐食品牌陸續移轉給王座經營，目前旗下擁有銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將餃子、京都勝牛、太陽番茄拉麵等5個代理品牌，實收資本額1.7億元、六角持股74％。

其中，「段純貞牛肉麵」2020年首度插旗香港，展店動能在疫情趨緩後快速提升，目前在荃灣、將軍澳、旺角、銅鑼灣、灣仔等地已開設5家門市。同時，去年再度進軍美西加州，於矽谷庫比蒂諾開出北加一店，業績無畏疫情影響表現斐然。

王座總經理林子恒表示，牛肉麵是台灣美食代表，加上矽谷為華人餐飲聚落，「段純貞牛肉麵」北加一店鄰近蘋果、Google等大廠，就業人口帶動餐飲需求成長，開幕迄今每月平均營收約600萬元、平均客單價25美元，自疫情影響下單月營收仍逐月上升，表現亮眼。

為擴增品牌消費需求服務範疇、持續搶攻矽谷餐飲消費市場商機，王座於北加一店約30分鐘車程處增設二店，除提供原汁原味的牛肉麵體驗，亦規畫符合外國人喜好的乾麵組合套餐，並結合籌備中的衛星廚房，站穩市場領先地位。

六角暨王座董事長王耀輝表示，「段純貞牛肉麵」今年串聯二店擴大服務範疇，採取設立衛星廚房的策略。林子恒說明，現階段規畫品牌衛星廚房，除以SOP製作流程將產品味道標準化，確保品質風味一致性，其中包括湯頭、滷包及滷牛肉等備料工作。

林子恒表示，透過設立衛星廚房，使門市原先的前店後廠設計可彈性調整，除打造更寬敞的用餐空間時，亦可有效降低人力及設備成本。目前衛星廚房規畫可供應10家門市的胃納量。

隨著海外消費需求增溫及開店家數增加，「段純貞牛肉麵」上半年海外市場營收年增達1.7倍，目前正籌備進軍加拿大及英國市場。六角表示，王座規畫「段純貞牛肉麵」今年展店至10家，在新店陸續開出帶動下，看好下半年「段純貞牛肉麵」海外營收可望年增達2倍。