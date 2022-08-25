後疫情時代，全球意外爆發嚴重缺工潮，致使陷入瓶頸的供應鏈問題遲遲無法解決，同時企業為因應美中對峙的逆全球化、及人口老化加速的趨勢，並迎接這波產業升級的契機，紛紛加大投入AI人工智慧、機器人技術、智動化系統整合等領域。第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人張銀成表示，預估今年全球工業機器人的營運存量突破400萬台，且每年將以50萬台的數量增加，到2024年可能突破500萬大關。9月特斯拉人形機器人Optimus將亮相，也意味AI機器人進入新的里程碑，企業獲利成長可期。

張銀成表示，勞力短缺、勞動力成本不斷上升、供應鏈中斷、美歐國家倡導製造業回流等四大因素，使得AI機器人出現第二次關鍵的拐點，因其是當前強化各國製造、服務業韌性，並可靈活因應少量多樣消費的最佳解決方案。

以24日在台北南港展覽館盛大登場台北國際自動化工業大展來說，吸引多達1200家廠商參加，展示包括機器人溝通平台、遠端作業、無人化等最新應用，製造龍頭鴻海更對外宣示，機器人是集團「3+3」新興產業一環。連科技狂人馬斯克都非常看好機器人的未來，認為在未來幾年內機器人變得顯而易見，且會比電動車、自動駕駛技術更有價值，預計在9月的AI Day人形機器人Optimus將正式亮相，並於2023年對外銷售，這將掀起新一波的熱潮。

張銀成指出，由於這波自動化從工廠全面走向醫療、倉儲、運輸、家事、零售服務等領域，浪潮更盛五年前，市場規模也呈現跳躍式成長，根據TrendForce預估，今年智慧製造的市場規模就可望達3470億美元，到2026年上看6200億美元，4年激增78.67%。

在國家政策支持、產業巨頭積極研發，產業前景可期下，AI機器人相關基金自6月中旬伴隨美股反彈以來，表現亦相當突出，包括第一金全球AI人工智慧、第一金全球AI機器人及自動化產業、台新SG全球AI機器人精選ETF、新光全球AI新創產業、元大全球人工智慧ETF、國泰納斯達克全球人工智慧及機器人等六檔，漲幅均超過10%以上。