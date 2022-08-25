陳姓男子今年4月向楊姓友人商借機車，但因沒有安全帽，陳男正好看到停放路邊的機車上，有頂掛在機車把手上，價值僅150元的半罩式安全帽，就順手牽羊。未料失主報案後，警方調閱監視器抓到陳男，日前遭基隆地方法院依竊盜罪判處拘役20天，可易科罰金。

陳男今年4月向住在基隆市安樂區的楊姓友人商借機車，陳男在中午12時前取得機車後，才想起自己沒有安全帽。陳男便一邊騎著車，一邊看看路邊是否有安全帽可以竊取。陳男很快發現路邊一部機車上，有頂價值新台幣150元的平價安全帽，便來個順手牽羊，將安全帽取走。

失主直到下午2時左右，才發覺自己的安全帽遭竊，便向基隆市警局第四分局報案。警方在獲報後，調閱現場及附近的監視器，以車追人，鎖定陳男涉案，並將其逮捕歸案，偵訊後將全案送基隆地檢署偵辦。

基隆地方法院法官認為，陳男之前有竊盜、施用毒品等前科，且陳男僅有國中肄業學歷，並考量陳男在事後坦承犯行的犯後態度，以及犯罪動機、目的、手段、竊得之財物價值等因素，將陳男以犯竊盜罪，處以拘役20天，可易科罰金。