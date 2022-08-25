柬埔寨人口販運案例越趨頻繁，已成社會重大矚目案件。民進黨立委賴品妤表示，在她爭取後民航局已與航空業者研商並提出「航空器保護機制」。她強調，海外人口販運事件牽涉的樣態廣泛，在每個環節中的預防、救援工作皆是不可或缺的拼圖；如此的業務須仰賴政府各部會的共同推動。

賴品妤指出，是故她除了爭取行政院的跨部會小組、要求教育部針對年輕族群主動式宣導、警政署加強追緝，亦請民航局積極研議航空器的協助措施。

賴品妤進一步說明，民航局在她要求後即與國籍航空業者研商，並於今日正式發函公布「不影響飛安前提」的具體作為如：受害者於班機未起飛前向空服員求救，機長可評估暫停起飛，並聯繫航警協助；受害者若於起飛班機機表達遭脅持，協助通報目的地機場安全單位；航機降落後航空業者協助受害者返國。

賴品妤強調，在相關誘騙案例中，航空器將成為最後一道防線，有許多受害者是遭到人蛇集團隨身監控而無法脫逃，也有高比例的受害者因為受到高密度的人際網絡誘騙而未有足夠的資訊判斷。但是，意識到受害往往僅在一念之間。

賴品妤補充，所以每一個環節缺口的彌平皆極為關鍵。她肯定民航局的積極作為，也感謝二家國籍航空的合作。在目前的關鍵時刻，政府單位應該補足任何一塊人權保護工作的拼圖，盡可能的協助受害台灣人。