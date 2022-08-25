蕭明峯（右）小時候曾經受到苗栗家扶中心主任湯鳳琴幫助，因此他想用行動支持家扶。（李京昇攝）

家具製造商老闆蕭明峯30多年前受到苗栗家扶中心扶助，當年幫助他的社工老師是現在家扶中心主任湯鳳琴，因開學在即，湯鳳琴想幫受助家庭中升小學1年級的新生準備書包跟文具組，蕭明峯得知後義不容辭贊助所有的經費，25日帶著開學小禮物贈給72位家扶學童，他們2人30年的情緣也讓孩童感受滿滿溫暖。

蕭明峯是苗栗後龍人，自幼由祖父母照顧帶大，因家境清寒接受苗栗家扶中心的經濟補助，直到他高中畢業，隔代教養長大的蕭明峯，有感於自幼因家中貧窮物質缺乏，對於當時家扶伸出援手資助並提供課輔與營隊活動，讓他受益匪淺。

因此蕭明峯在創業有成後，也回頭投身公益，並長年幫助苗栗家扶中心，更與太太長期認養苗栗2名貧童外，2019年還獲推薦入選家扶基金會「金扶獎」創業有成的獎項。

蕭明峯今天再回到苗栗家扶中心，用行動支持，協助家扶添購書包、鉛筆盒、削鉛筆機、彩色筆、水壺、字典等入學文具，共有72名家扶學童受惠。

家扶中心也特別舉辦小一新生入學禮頒贈活動，包括過『蔥』明門、贈『芹』菜、送『乖乖』太空包、敲智慧『鐘』，期勉孩子聰慧過人、勤勉向學、行為乖巧、敲響學習之路。

蕭明峯回憶起童年，他說，在小學3、4年級的時候，就是在今天舉辦入學儀式的會場上輔導課，當時祖父母忙於工作，好在有家扶中心陪伴他讀書，湯鳳琴主任就是當年伴讀的社工老師之一，今天回來也讓他感觸良多。

蕭明峯表示，家扶的孩子們多半是來自弱勢家庭，文具用品花費其實不少，所以他希望幫忙減輕家長們的負擔，也讓家扶的孩子不要輸在起跑點。

湯鳳琴說，不少爸媽都煩惱孩子入學用品，尤其在疫情嚴峻之下，對許多家庭來說是不小的負擔，很感謝蕭明峯感念家扶，也願意用行動響應，讓孩子高興有新書包及豐富的文具用品。