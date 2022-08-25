水務局長劉振宇今澄清，張善政所提的護埤政見，都是市府歷年執行工作目標之一。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

水務局長劉振宇今澄清，張善政所提的護埤政見，都是市府歷年執行工作目標之一。(水務局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市素有「千塘之鄉」美名，國民黨市長參選人張善政昨發表「守護埤塘」政策，感嘆近年桃園埤塘面積縮減逾200萬平方公尺，等於300多個足球場，水務局今駁斥，稱近年僅同意重金屬汙染嚴重的滲眉埤唯一一口廢溜，且張的政見「市府已在做」，為張「埤塘量體縮減論」感到遺憾。

國民黨桃園市長參選人張善政昨說，內政部統計，近年桃園埤塘面積縮減逾200萬平方公尺，等於300多個足球場，審計處報告也點名，桃園有300多口埤塘被列為國家重要濕地，其中1/3面積逐漸縮小，甚至不見，要從科技、環境、教育全面守護埤塘，包括「一埤塘、一學校跟一社區」，希望學校、社區、文史工作者與埤塘在生態教育及生活緊密結合；二是繼續加強美化埤塘、埤塘公園化，並以無人空拍機、互聯網等，科技監控埤塘面積變化及水質；最後是希望利用埤塘生態資源，協助在地企業面對碳中和及節能減碳挑戰。

水務局長劉振宇今澄清，張善政所提的護埤政見，都是市府歷年執行工作目標之一，為避免埤塘流失之外，在行政面，對於埤塘管理政策以保存維護為原則、填平廢除為例外。近年針對有水體的埤塘，僅同意滲眉埤廢溜並完成埤塘填廢作業，強調會廢溜是因為該埤塘早年遭重金屬汙染，已無法再提供農業灌溉，填廢後供捷運機廠使用，符合公共利益。

而在管理手段上，也運用衛星科技配合無人機現場蒐證，每月監看本市埤塘變化，有效監控避免埤塘任意填廢，阻止違規行為擴大，因此藉由天上監控、無人機巡查及埤塘志工巡守等，構成3D立體空間的防護網。目前正進行中的桃園航空城範圍內，原有三口埤塘位在第三跑道預定地上，市府採取水域補償，將航空城內埤塘保留下來，並結合防災滯洪功能轉型為埤塘公園。

劉振宇說對於埤塘守護及教育工作，桃園早已行之多年，埤塘教育需向下紮根，市府近年來已和大忠國小、龍山國小、中原大學等皆有相關的埤塘生態或滯洪池教育課程，也舉辦多場培力學堂，而市府已於4個行政區組成埤塘巡護志工隊，請熱心的民眾進行鄰近的埤塘巡護及淨埤等工作，並多次邀請桃園埤塘的歷史文化的講師，進行埤塘文化紮根的活動，以及辦理埤塘文化解說志工培養訓練工作。

市長鄭文燦指出，在他上任後，積極保留埤塘文化、水圳文化，讓埤塘不僅只有灌溉、養殖的功能，更能兼具滯洪、景觀、生態、休閒等各種功能。市府已陸續改造、活化近50口埤塘，改造後的埤塘，增設步道、燈光及休閒廣場，讓埤塘成為民眾喜愛的休憩公園。市府過去也結合埤塘公園，舉辦地景藝術節、健走活動、野餐音樂會等各種休閒及藝文活動，讓民眾的生活與埤塘密切連結，也請熱愛鄉土、關心生態的市民朋友，支持市府的政策，一起共同保護埤塘，讓桃園成為具有乾淨美麗水域環境的現代化都市。