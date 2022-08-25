主角青年刑警常征（黃景瑜飾）與犯罪集團的黑白博弈。（愛奇藝國際站提供）

趙鵬超（楊祐寧飾）為首的趙氏家族勢力強大。（愛奇藝國際站提供）

刑警常征（黃景瑜飾）一直在追查趙鵬程(楊祐寧飾)家族。（愛奇藝國際站提供）

最新刑偵劇《罰罪》卡司陣容集結不同世代的演技代表，包括黃景瑜、楊祐寧、蓋玥希、李幼斌、程煜、張晨光等，推進一場千折百轉的黑白博弈，而2大賀爾蒙男神黃景瑜、楊祐寧首次搭檔，讓網友期待不已「真的會讓人瘋掉」，《罰罪》勢必再度引爆懸疑追劇熱潮。

上月底剛和愛情長跑的女友完婚的楊祐寧，過去曾以《新步步驚心》腹黑皇子與《華燈初上》中的江湖味正義刑警兩種不同角色驚豔無數觀眾，本次飾演的角色「趙鵬超」又是一個新的挑戰，黑白難辨、笑裡藏刀，也成為黃景瑜打擊犯罪路上最大敵手，他表示跟導演、主創們不斷討論這個角色「他的性格、價值觀、人格是如何被扭曲，看見他被遺棄的部分、比較可憐的部分」，他喊話粉絲，希望能喜歡他的新嘗試。

先前釋出的花絮影片中，黃景瑜因劇情原因敬業「跳海」，這樣的危險動作也讓他受傷，手上劃出了一道傷口，「一下水手一拍下去就破皮」，完全不見喊疼的他還直接在濕水的情況下用酒精消毒，畫面中散發的男子氣概急速飆升。

《罰罪》故事通過青年刑警常征（黃景瑜飾）的視角講述警方與犯罪集團的黑白博弈。在昌武小城裡，以趙鵬超（楊祐寧飾）為首的趙氏家族勢力強大，而常征則一直在長期追查他們。但渺小的他在被捲入重重漩渦之中後，在金錢與勢力面前的抵抗是否只是杯水車薪？

在首布海報中，以常征（黃景瑜飾）和嚴國華（李幼斌飾）為代表的警員一身正氣地直視人心。而海報的下半部分略顯黑暗，卻也絲毫掩蓋不住趙家父子五人的傲嬌之氣。在這個黑白相敵的世界，屬於「白」的那一面人是否真會保持真心，還是會為利益違背初心？而屬於「黑」的又是否真的將金錢侍奉為信仰，無視正義？

《罰罪》將於8月25日（本週四）起晚上8點在愛奇藝國際版 (www.iq.com) 收看。