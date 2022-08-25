今天在大聯盟場上海盜以2：14慘遭勇士痛宰，他們動用7名投手仍檔不住對方攻勢，不過陣中新秀克魯茲(Oneil Cruz)帶來亮點，他在3局下半擊出的安打一鳴驚人，因為這次揮棒擊球初速高達122.4英里(約197公里)，創下大聯盟歷史新紀錄，超越「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)過去的122.2英里(約196公里)。

Oneil Cruz 122.4 MPH (!!) missile off the bat pic.twitter.com/SoYNUd6rsy — Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) August 24, 2022

海盜23歲游擊手克魯茲本季(含今天)出戰52場，累積10轟30打點6盜壘成績，不過打擊率僅.199，近7場更只有.154，狀況相當低迷，不過此戰他用一支安打讓大家記住他，3局下面對勇士投手萊特(Kyle Wright)，鎖定1顆91英里(約146公里)滑球，一棒敲向右外野，並將隊友送上三壘，這球擊球初速來到可怕的122.4英里。

此數字超越史坦頓2017年創下的122.2英里，成為自大聯盟開始測量擊球初速以來最高紀錄，美中不足的是只形成一壘安打，最後也沒能跑回分數。而克魯茲驚人力量其實早在本季就展現過，7月他守備時將球傳向一壘，時速達97.8英里(約157公里)，為內野手傳球最快紀錄，如今他拿著球棒再次秀出驚人臂力，未來無可限量。