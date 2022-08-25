新冠疫苗採購合約封存30年引發爭議，國民黨醫療委員會昨指出，聯合國兒童基金會（unicef）的網站上就有統整過去2年多來部分國家採購各廠牌疫苗的單價。中央流行疫情指揮中心今天回應，該網站公布的新冠疫苗單劑價格，並非各國家直接提供，資料來源為蒐集網路公開資訊。

根據聯合國兒童基金會網站「Covid-19疫苗市場儀表板」，美國以平均1劑15美元採購莫德納疫苗，阿根廷21.5美元、科威特40美元；阿根廷、哥倫比亞、哥斯大黎加都是以1劑12美元採購BNT疫苗，黎巴嫩18美元、以色列28美元。

指揮中心發言人莊人祥今天說明，聯合國兒童基金會公布的新冠疫苗單劑價格，並非各國家直接提供；資料來源為蒐集網路公開資訊所得，其中絕大多數來自各媒體報導。

莊人祥強調，即便有這些國家的疫苗單價，也不能證明各國政府可以違反保密協定把資料提供出來；另外該網站也有說明，皆透過公開訊息獲得這些資料，因此也不保證其正確性，如個人要應用須自行負責等等。

指揮中心指揮官王必勝本周一公布國內疫苗採購價格，平均每劑為新台幣765元，但無法透露各廠牌採購單價。和聯合國兒童基金會網站資訊相比，部分國家採購平均1劑僅10美元上下，存在著不小的價差。

莊人祥回應，該網站公布的資訊很多都是透過COVAX機劑購買，COVAX對於貧窮和富有的國家，會提供不同的價格，這都有可能造成價差。

莊人祥進一步說明，日本採購疫苗價格為單劑600多元，台灣則是700多元，其中牽涉到日本人口較多，或是購買高價規格疫苗的比例，都會影響疫苗均價。