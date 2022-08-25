花蓮縣原住民族前總頭目王成發（Tapang ci Towid Namoh）本月15日離開人世，享年88歲，縣長徐榛蔚今特赴追思禮拜致哀，感謝他對原住民文化傳承的無私奉獻。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

曾替總統蔡英文取阿美族名「巴奈（Panay）」的花蓮原住民族前總頭目王成發（右），本月15日離開人世，享年88歲，原民會今由副主委林碧霞代表頒發表揚狀，感謝他對原住民文化傳承的無私奉獻。（報系資料照）

畢生致力復振、推動阿美族語的花蓮縣原住民族前總頭目、光復鄉太巴塱部落耆老王成發（Tapang ci Towid Namoh），本月15日離開人世，享年88歲，縣長徐榛蔚、立委傅崐萁今特赴追思禮拜致哀，原民會副主委林碧霞則代表原民會頒發表揚狀，感謝他對原住民文化傳承的無私奉獻。

王成發1991年起連續擔任光復鄉太巴塱部落頭目20餘年，推動阿美族語不遺餘力，不僅曾任Cilangasan阿美族部落學校校長，還受邀到國立東華大學原住民民族學院擔任駐校院耆老與文化顧問，推動阿美族語的教學、文化傳承及復振。

總統蔡英文2015年參選時曾赴太巴塱部落參加豐年祭，王成發當時以稻穗的阿美族語「巴奈（Panay）」替她取阿美族名，期許台灣每年能豐收、平安，並以阿美族人替幼兒命名的傳統儀式，由長輩幫她拉拉耳垂、摸摸鼻子「祝福」她。

徐榛蔚在會場細數與王成發相處過程時說，他總帶著慈愛，關懷身邊的人與部落族人，在大家跌倒時，以智慧協助解決難關，聽聞其與世長辭消息，聞者莫不感到哀痛逾恆，今天在此追悼，衷心祝福頭目安息主懷，會永遠懷念這位充滿智慧與溫暖的原住民族巨人。

傅崐萁則說，王成發擔任太巴塱總頭目多年，早年遠赴國外工作不僅沒有忘記部落族人的需要，返回部落後還擔任光復鄉民代表為族人發聲，爭取基礎建設與民生所需，且2010年他擔任花蓮縣原住民族部落工作事務組長聯席會總會長（部落族人稱為總頭目），多次在大型活動發表演說，振奮人心，後因優異族語能力和傳統知識，受聘Cilangasan阿美族部落學校校長及東華大學駐耆老及文化顧問，對族語傳承與復振功不可沒。

林碧霞對王成發一生投入阿美族文化的貢獻及部落事務的推動表示尊敬，今代表原民會頒發二等原住民族獎章予其家屬。另，前花蓮縣長謝深山，立委鄭天財，縣議員蔡依靜等人也和許多部落族人一同出席追悼。