經濟部標準檢驗局甫公告，我國CNS15286水硬性混合水泥國家標準已完成修訂，將與國際接軌，新增兩款低碳水泥，分別是「卜特蘭石灰石水泥」、「三元混合水泥」；身為水泥業減排領頭羊，亞洲水泥副總經理兼總廠長張志鵬表示，亞泥早已訂定多項減碳策略並付諸實行，研發生產低碳水泥，就是亞泥邁向淨零碳排重要路徑之一，亞泥欣見國家標準與時俱進，企業一定走在低碳浪潮最前方，共同為地球永續竭盡心力。

亞泥說明，水泥是現今建築不可或缺的材料之一，因為成分不同，強度不同，所以種類繁多，各有不同用途。亞泥早在十年前，就領先同業，獨家開發有綠色水泥概念的墁砌水泥，主要用在牆面打底粉光、砌磚、鋪地磚及地坪。墁砌水泥生產過程，每公噸可以降低16％溫室氣體排放、減少5％天然礦物使用、以及15％煤炭耗用，還具有極優異的抗裂性能，可以大幅改善施工品質，讓施工方式更便利，已備受建商和泥作師傅肯定，也獲得行政院公共工程委員會「公共工程施工綱要規範」認可採用，亞泥預計，於2030年以前，墁砌水泥年出貨量將達30萬噸以上。

在成功踏出發展環保低碳水泥第一步之後，亞泥接續產製卜特蘭石灰石水泥。亞泥研發部門在實驗室，歷經一年多研究測試，藉由水泥研磨製程中，添加少量石灰石降低熟料用量，使得每噸水泥可以減少天然礦物、煤炭以及電力等能源的耗用。

根據統計，亞泥自行研發的卜特蘭石灰石水泥，比現行市面上常用的傳統水泥，每噸可減低天然礦物39公斤、煤炭11公斤，用電少5度，溫室氣體還能減量12％，除了更符合環保需求，同時提高抗硫酸鹽能力，可用在一般建築、橋梁、鋪路、預鑄混凝土以及巨積混凝土，今年四月已經成功銷往美國。

值得一提的是，當國際間開始採用卜特蘭石灰石水泥時，國內的水泥CNS標準因尚未修訂，使得這款減碳水泥，仍無法在台灣運用，為此，亞泥提出申請，近半年來全力推動，並和產官學各方共同研議後，國家標準已納入卜特蘭石灰石水泥，未來將可加速我國低碳水泥發展，讓打造綠色建築，友善環境，再也不是口號。

亞泥積極擴大低碳水泥生產線，正規畫生產新興的三元混合水泥，用途和卜特蘭石灰石水泥相似，但強度更優、滲透性更低、耐腐蝕性更強，最重要的是減碳效果更高，預期可達46%。

但亞泥也坦言，目前我國低碳水泥貨物稅，比一般水泥貴將近四成，建議政府能調整稅制，並帶頭在公共工程採購政策上，鼓勵使用低碳水泥；此外，因現行公共工程施工綱要規範，規定混凝土使用水硬性混合水泥時，不得再添加其他礦物摻料，相關內容不利低碳水泥生產，應檢討取消，亞泥強調，如此將有助推廣低碳水泥，讓企業發揮最大能量，達到淨零減排目標。