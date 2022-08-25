統一獅老將潘武雄今年將卸下球員身分，球團推出相關引退活動，與廠商聯名推出「最後一武」引退襪，球迷持當日賽事門票並完成3個任務即可兌換限量引退襪。

10年前，統一獅與斯傑利企業有限公司共同合作，提供MIT認證的腳臭剋星科技健康襪，特別邀請潘武雄選手擔任品牌代言人，推出「武襪雄好」系列活動，舉辦球星見面會，這也是sNug給足呵護首度與職棒選手合作。

10年後的此刻，潘武雄即將在10月1日「最後一武」引退賽，sNug給足呵護與統一獅再續前緣，本次潘武雄引退襪設計，以統一獅橘色、黑色雙色為元素，搭配潘武雄最後一武視覺設計，且繡上屬於潘武雄新人年的9號及榮耀紀錄的55號。

本次引退活動特別推出潘武雄最後一武引退襪555雙，搭配活動贈送給進場見證的武迷。只要持當日賽事門票，且完成「攜帶DIY製作潘武雄加油看板」、「持應援看板於台南棒球場拍照」及「上傳到個人ＦＢ或IG」3個任務即可兌換。