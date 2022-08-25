亞洲男性娛樂品牌JKF，旗下擁有大批女神級正妹，不只外貌精緻亮眼，身材曲線又是前凸後翹，深受男性觀眾青睞，近期舉辦百大女郎票選活動，其中有一位參賽者特地脫衣PO照宣傳，一身兇狠曲線太過引人注目，替她贏來不少的關注度，而她真實身分正是寵物營養師張皮皮。

JKF美女張皮皮(張瀞尹)擁有天使臉孔和F級豐滿上圍，求學時便是知名長庚護理系花，被喜愛她的粉絲封為「台灣最正護理師」的封號，曾應邀上過《國光幫幫忙》、《醫師好辣》等節目，取得不錯的收視口碑，近期從事寵物營養師工作，更兼職當JKF女郎，脫掉護理師外袍，讓一身雪白肌膚，直接現身鏡頭。

張皮皮的寵物營養師身分，讓她很會照顧小動物。(圖/張皮皮 IG)

張皮皮交叉洋裝掉出南半球下緣。(圖/張皮皮 IG)

照片中，張皮皮眨著迷人電眼，穿著交叉綁帶的白色洋裝，看起來非常卡哇伊，而她的長輩尺寸巨達32E，眼看兩條布就快包不住，掉出兩顆飽滿球體下緣和牛奶色肌膚，讓她IG帳戶的14萬粉絲都看見，不只如此，張皮皮還對大家喊話：「讓性感成為主流」，不僅自信又有身材本錢，難怪人見人愛。

張皮皮在醫院工作時，被男病人騷擾過。(圖/張皮皮 IG)

粉絲們眼見偶像親自出面拉票，忍不住留言稱讚：「性感美」、「香滑」、「好正」、「太厲害的照片」。不過，其實張皮皮的美貌曾帶給她困擾，因為她在醫院工作時，遇過不少男性冒名掛號，就只為了看她一眼，甚至因此有被性騷擾的紀錄，還好有同事出現協助才沒出事。