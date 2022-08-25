現場有佳里區10個社區近50人到場，吸取別人的社區營造經驗，轉化創生新思維。（李俊淇攝）

為推動社區營造計畫，台南市佳里區公所今（25）天上午舉辦「魅力地方 創生社區」社造人才培力課程，邀請台南市正興街創生推手高耀威與社區居民進行一場深度交流，吸引10個社區近50名居民到場聆聽，在3小時課程結束後，營頂社區總幹事王琦表示，想和對方討論地方創生後如何永續經營的問題，但因每個個案都不盡相同，已留下對方聯繫資料以便諮詢。

講師高耀威2010年移居臺南，憑藉對台南的文化熱情，帶動整個正興街的地方創生，讓正興街成為台南的文創大門，更成為台南另一種文化薈萃的新聚點。近年來，他將觸角延伸至臺東長濱鄉創辦獨立書店「書粥」，有鑑於偏鄉地區對文學普及率偏低的思維，在長濱地區注入新的生命體驗，讓書香成為地方文化的聚集地，這次從他的豐富人生閱歷和社區營造經驗分享，啟發學員的創生新思維與作法。

營頂社區總幹事王琦表示，營頂佳福寺有相當大的休閒空間，一直以來都是一個很熱門的新子景點，有著非常多的遊樂設施，發展之餘，如何永續經營便成了一個重要問題，這次課程並未特別講到這方便，所以才留下講師的電話以便再做討論。

另外住佳里的謝姓民眾則表示，課程中提到閒置空間再利用的觀念非常的好，除了政府所規畫的區塊內需注意，另外規畫外的閉置空間更加要利用，避免成社區藏污納詬的地點，用最小的錢做出最好的規畫，活化社區發展。

區長朱雅宏表示，佳里區是一個人文薈萃之地，有豐富的人文地產景，自古以來就是大北門地區很重要的文化重鎮，因此，人文特色是佳里區的重要資源。為發展地方創生只能靠著深耕走訪，才能挖掘在地DNA，透過創新重組與串聯，才能展現城鎮魅力新風貌，除了有賴政府的推動外，更需要匯集民間的力量，共同為地方創生與社區營造深耕努力。