民進黨高市議員邱俊憲提出數據指出，同期比較，六都青年人口外流最嚴重的是雙北市，國民黨片段錯誤的認知絕非改善市政議題的解方。（柯宗緯翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（25）日指出，市長陳其邁上任後，2020年8月到2022年7月，高雄20至39歲青年銳減4.5萬人，因高雄工作機會少、產業結構過於單一等問題，青年只能北漂。對此，綠營反控，同期比較，六都青年人口外流最嚴重的是雙北市，國民黨片段錯誤的認知絕非改善市政議題的解方。

柯志恩在臉書提到，日前參加兩場青年沙龍，分別和學青與社青深度對談，從勞動就業聊到新創青創，與會許多年輕夥伴都向她表達對於家鄉的關心，尤其是勞動就業議題，包括低薪、工作機會較少、產業結構過於單一、勞權等問題，以致許多青年只能北漂尋找機會。

「高雄青年面臨的困境如果不解決，只想找些漂亮數字來大內宣，或是抹黑提出問題的人，那很遺憾的，問題不只無法解決，甚至可能更加嚴重！」柯志恩指出，陳其邁市府對外宣稱說高雄青年失業率減少有成，講的是15至24歲數據。而剛畢業或是工作幾年的25至29歲族群，失業率其實是6都最高。

柯志恩更直指，從陳其邁上任的2020年8月到2022年7月，高雄人口總數共減少4萬6530人。其中20至39歲的年齡層，更是從76萬3470降低到71萬8097，共計4萬5373人。

對此，民進黨高市議員邱俊憲指出，高雄20至39歲年齡層的確少了4萬5373人，但她沒有講（也許她也不知道），比較同時間全國20～39歲人口減少36萬4000多人，而台北市流失最多達7萬5000人，其次是國民黨侯探長的新北市減少6萬5000人。

邱俊憲表示，台北市的青年人口流失是6都第1名，台北、新北青年人口流失分別是高雄的1.67倍、1.4倍。「若柯志恩所說高雄青年北漂到台北新北為真，那台北新北南移的不就更多」？

邱俊憲狠酸，來自台北的柯志恩，要證明陳其邁做的不好，但片面部分正確資訊，試圖要人民誤解高雄變得愈來愈不好，同樣統計數據，卻是顯示台北新北變得比高雄更不好，柯志恩會不會對前幾天與她不期而遇的柯文哲不好意思，會不會把迴力鏢打到也是國民黨籍的侯友宜臉上？