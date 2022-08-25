三重商工籃球隊是全國高中職籃壇的傳統勁旅，不僅躋身HBL甲組球隊，更在109學年打入HBL決賽，成績斐然，然而三重商工籃球隊也不忘回饋社會，24日與三峽公益團體「小草書屋」合作，向受照顧的孩子們推廣籃球運動。

三重商工籃球隊參與公益活動已邁入第三年，受疫情影響，遲至現在才舉行今年第一場次的公益活動，由三重商工籃球隊的隊員帶領小朋友們，進行各項籃球體適能等基本動作訓練，最後小朋友進行分組競賽後，才跟三重商工的球員大哥哥們擊掌道別。

三重商工校長李立泰表示，籃球是學生最喜歡的運動，也是三重商工的發展特色，今年很高興有這種大手牽小手的活動，希望對三峽地區小朋友都很有幫助；三重商工三年級籃球隊員陳皇宇、張志佑也說，從教導小朋友獲得成就感，並能使小朋友認識到籃球的樂趣，也讓他們萌生對籃球的熱愛，對此感到意義非凡。

台灣城鄉永續發展協會所成立的小草書屋，是面向三峽地區脆弱家庭以及缺乏學習資源的學生，提供他們可以安心學習的據點，協會的專員余柔毅表示，非常感謝三重商工的善舉，希望藉由與學校單位合作，推動孩童陪伴教育，讓孩子從生活課業到職能培育，皆能具備成長茁壯、翻轉未來的機會。