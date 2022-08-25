基隆新山水庫蓄水量僅剩4成，無黨籍基隆市長參選人黃希賢表示，再無雨勢，水情恐將從綠燈轉黃燈，質疑中央撥給基隆20億元的前瞻水環境計畫到底花去哪？另呼籲藍綠市長參選人謝國樑、蔡適應把噴口水的力氣花在治水。

根據水利署即時水情網站顯示，截至25日上午7時，新山水庫蓄水量僅剩40.55％，預測剩餘天數仍為30至60天。黃希賢指出，肯定各相關單位調派水車，台北自來水事業處每日支援基隆地區用水量8.5萬噸，陸軍更出動機動淨水裝備車，但按照新山水庫每日下降1點多％蓄水量，民生用水仍將陷入莫大危機。

黃希賢說，若再艷陽高照、不下雨，新山水庫將在40天內乾涸、無水可用，目前最緊急的是水情，不久恐將從「綠燈」轉為「黃燈」，依水利署標準，黃燈將於晚間11時至次日5時減壓供水，並停供公家轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道、水溝等用水，高地民宅的加壓供水恐怕更不易。

「藍綠基隆市長參選人互噴口水、抹泥巴，卻沒正視預算刀口的問題」黃希賢指出，國民黨前立委謝國樑、民進黨立委蔡適應為高地供水、管線承包問題，相互推卸、指責，證明2名立委執政總計近20年，什麼都沒改善，漏水率截至去年底22.89％仍高居全台第一，接管率截至去年僅39.78％，也低於全國平均，怒批2人都一樣差。

黃希賢直言，最該探討的是2017年中央大撒幣2500億元「前瞻水環境計畫」，交通部撥給基隆20億元究竟執行情形為何？除田寮河整治不見顯著成效，接管率、漏水率是否有明顯改善，呼籲藍綠應該用噴口水的力氣拿來治水。