英國汽車製造和交易協會(SMMT)周四公布數據，英國上個月汽車生產量為連續第三個月成長，比去年同期的疲弱成績增加了8.6%。英國汽車製造商在去年此時，正艱難地應對晶片嚴重短缺，以及新冠疫情引起的員工缺勤現象。

SMMT表示，英國在七月生產了5萬8043輛汽車，高於去年同期的5萬3438輛，但是仍比疫情前的水準低上46%。目前英國汽車業仍苦於應付供應鏈短缺、結構性變化，以及出口疲軟問題。

烏克蘭是主要的汽車零組件供應中心，所以烏克蘭危機，以及中國的防疫封鎖，還有嚴重的零組件短缺，都影響了英國的汽車生產活動。

SMMT執行長Mike Hawes說，英國的汽車產量連續三個月出現成長，這給予了希望，認為汽車業的供應鏈問題已經獲得緩解。但是其它的挑戰依舊存在，尤其是能源成本正以驚人速度增加。

然而出口仍持續推動汽車業發展，因為英國每10輛製造汽車就有8輛用於出口。七月對歐盟和美國的出口分別下跌7.3%和22.8%：對中國和日本分別成長54%和40%。

在所有製造的汽車中，有29.9%為電動車，包括純電動車、插電式混合動力車(PHEV)，以及油電混合車(HEV)。