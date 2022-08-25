連鎖餐飲集團王品(2727)因應疫後消費習慣變化，著手布局外帶外送市場，年初推出的純外帶品牌「來滋烤鴨」本月將開出第2家門市，「12MINI快煮鍋」則調整營運方向、推出主攻外帶外送的TO GO店型全速展店，預計9、10月將開出3家TO GO門市。

國內疫情平穩降溫，各餐飲集團爭食疫後商機，除了透過推出新品牌積極搶市，品牌經營策略也逐漸調整轉向。王品集團過往以內用、體驗型品牌為發展主力，為因應疫後消費習慣變化，對此已著手布局外帶外送市場。

由於「享鴨」外帶外送業績在去年三級警戒期間爆發，曾包辦營收排行榜前三名，王品思考進軍外帶烤鴨市場的可能性，歷經逾半年的市場調查、菜色研發、口味測試後，今年正式推出第一個純外帶品牌「來滋烤鴨」，首店落腳新北南勢角。

王品表示，「來滋烤鴨」主打單人就能輕鬆暢享五星飯店級烤鴨，本月將邁出展店腳步、於新北新店開出第2家門市。同時，為歡慶二店開幕並因應中秋連假即將到來，「來滋烤鴨」自8月29日至9月18日祭出「買一送一」優惠。

而自平價鍋物品牌「石二鍋」分支而生的「12MINI快煮鍋」，外帶外送業績在去年三級警戒期間亦創佳績、單日可賣破千鍋。王品看準次趨勢，今年於台北小巨蛋、台中公益路推出主攻「外帶外送」的TO GO店型試水溫，減少內用席次、增設獨立外帶櫃檯。

王品表示，「12MINI快煮鍋」2家TO GO店的外帶外送業績占比高達85％，驗證品牌策略成功。因此，「12MINI快煮鍋」日前宣布推出「大展店計畫」，加速拓展外帶外送的TO GO門市，7、8月已一舉新展5家店，9、10月預計再新展3家。