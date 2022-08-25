光田醫院與北勢國中、北勢國小25日舉行簽約儀式，一同為棒球小將的健康把關，期能為台灣棒球人才培育盡份心力。（光田醫院提供）

今年8月初U12世界盃棒球賽，台灣小將勇奪季軍！在比賽背後是運動員努力不懈，甚至犠牲健康所換來。為守護運動選手身心健康，光田醫院運動醫療團隊前進社區，與北勢國中、北勢國小於25日舉行簽約儀式，一同為棒球小將的健康把關，期能為台灣棒球人才培育盡份心力。

光田醫院副院長張家築說，中部海線醫療資源相較於市區，原本就較為匱乏，更遑論對運動選手的照顧或相關醫療資源的投入。為培養更多有潛力的棒球選手，強化中部海線的社區醫療資源，特與北勢國中與北勢國小共同執行運動醫療照護合作。

光田醫院骨科醫師陳彥志，目前正參與中區運動防護區域醫療網計畫，長期在中區國高中進行醫療防護訪視，並取得「美國國家運動醫學會矯正運動」與「美國國家肌力體能協會肌力體能」等國際運動醫學專業執照；對運動傷害有豐富診療經驗，一同為棒球小將健康把關。

北勢國中棒球隊總教練陳衍瑞說，雖然國中小棒球隊訓練強度不強，但卻需要考量球員長遠的生涯規畫；他認為最好在受傷前，小球員就能提早預防或減低傷害。陳彥志表示，透過專業的儀器與關節活動度的檢測，有機會找出潛在受傷的可能，就能做好防護減低傷害。

北勢國小總教練黃秉鈞表示，他們都非常渴望能多了解這些照顧球員的知識。藉由光田醫院與北勢國中小棒球隊的合作，希望能在預防球員的傷害上，能了解更多的照護知識；在預防運動傷害上，無論球員或教練都希望能有更多運動醫療的相關資源投入，減少運動傷害。