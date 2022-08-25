由於許多地區農民受到持續乾旱的影響，德國今年的糧食收成低於平均水準，與環保主義者和氣候活動家想法不同，德國農民聯盟認為布魯塞爾（歐盟）應該停止對農業生產施加限制。

據歐盟專門媒體《歐洲動態》（EurActiv）24日報導，根據德國農民協會23日提交的收成資產負債表，德國今年的糧食收成已達到約4300萬噸，儘管這比去年增長了近2%，但仍遠遠低於2014年至2021年的年平均水準。

根據該報告，儘管由於烏俄戰爭的影響，歐盟和德國推動了增加國內產量的措施，但各地區的產量和收成品質仍然有很大差異，因為這取決於降雨量。它補充說，從3月開始記錄的降雨量不足，對許多地區記錄的損失具有決定性影響，而歐盟執委會乾旱監測站（EDO）所公布的資料顯示，歐盟正面臨500年來最嚴重的一次乾旱，64% 的歐盟地區正在經歷乾旱警告或達警報條件，其中包括英格蘭、意大利、愛爾蘭、法國、西班牙、德國和更多國家的大部分地區。

歐盟執委會乾旱監測站（EDO）所公布的資料顯示，歐盟正面臨500年來最嚴重的一次乾旱。(EDO）

農民協會會長魯克維特（Joachim Rukwied）在報告中解釋說：「該國許多地區長期乾旱再次表明，農民正直接遭受的到氣候變化所造成的影響。」該協會補充說，乾旱也影響了畜牧業者，由於玉米等牲畜的產量低下，一些牲畜已經不得不打開了冬季飼料儲備來畜養。

而歐盟執委會22日釋出的8月作物監測報告，炎熱乾燥的天氣也影響了整個歐盟的夏季產量，預計將遠遠低於造先的預測。而且報告指出，德國中部是全歐盟受影響最大的地區之一。