近幾年大眾的健康意識提升，許多人都相當關心自己的身體狀況，還會吃各式各樣的保健食品，其中經常聽到「吃B群能提振精神」，但營養師彭逸珊指出，B群其實可分為8種，且每一種的功能都不一樣，像是想要提振精神，就得補充與能量代謝相關的，包含維生素B1、B2、B3、B5、B6、B7。

彭逸珊在臉書粉專發文指出，B群顧名思義就是一群維生素的統稱，總共可分為8種，分別與神經系統、皮膚、能量代謝、紅血球等有關，但一種維生素B不會只有一種功能，而且日常飲食中只要均衡攝取，一般人通常不太會缺乏B群。

彭逸珊也特別列出3種最多人關心的B群功能，提神、保養神經系統、預防貧血，針對不同的要求，所要補充的維生素B也有所不同，除此之外，補充劑的劑量和吸收率也是需要考量的要點之一。

●想要提神：選擇與能量代謝相關的維生素B

維生素B1、B2、B3、B5、B6、B7，食物包含堅果、雞蛋、牛奶等。

●保養神經系統：選擇增進神經系統健康的維生素B

維生素B1、B3、B6、B12，食物包含雞肉、豬肝、魚類等。

●預防貧血：選擇與紅血球健康相關的維生素B

維生素B6、B9、B12，食物包含柑橘類、波菜、優格等。