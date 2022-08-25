氣象局發布北部及南投、宜蘭6縣市大雨特報。(氣象局提供)

氣象局14時40分發布台北市、新北市豪雨特報，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（25日）台北市及新北市有局部大雨或豪雨發生的機率，南投地區及台中以北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

同時氣象局針對基隆市、台北市、新北市發出大雷雨即時訊息，持續時間至17時30分，桃園市大雷雨即時訊息，持續時間至17時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，以及低能見度。

氣象局表示，今天（25日）環境為偏南至西南風，在迎風面仍有些水氣，使南部地區清晨有局部陣雨出現，而白天各地大多為多雲到晴，午後因熱力作用，容易有雷陣雨發展，尤其中部以北降雨較明顯，平地降雨機率也高，且有局部大雨發生的機率，下午出門要注意雷擊及強陣風，建議攜帶雨具備用。

氣溫部分高溫炎熱，普遍為33至35度，其中桃園以北、宜花及嘉義以南局部可能有36度以上，且花蓮縱谷甚至可能有極端高溫38度出現。

至於第9號輕度颱風馬鞍，氣象局表示馬鞍颱風目前位在鵝鑾鼻西方910公里之處的海面上，即將登陸廣東地區；今天下午起馬祖將有較強陣風，西南部沿海及澎湖海面仍有2米左右浪高，且南部沿海地區易有長浪發生，鄰近海邊活動及海上作業的朋友請注意安全。