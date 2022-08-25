高雄市與國家住都中心合作推動總目標1.2萬戶的社會住宅，高雄市三民區新都段社會住宅獲頒2022國家卓越建設獎最高榮譽的「卓越獎」，今年已動工，預計3年後完工，當地民眾表示，期待社宅完工，可以先住在社宅安心工作，降低居住負擔。

高雄市都發局長吳文彥表示，新都社宅位於中都地區，該區域屬於高雄美術館、凹子底房地產黃金熱點延伸地段。經評估該地區近年湧入大量人口，包含不少初入社會的青年受薪階級，也有弱勢族群的租屋需求，故市府蓋社宅的原則理念，多安排在交通便捷或位置優越的地段，是對市民居住權益保障的承諾。

吳文彥說，本案社宅委託姜樂靜建築師事務所規劃設計，建築師考量到新都社宅鄰近愛河畔，兼具交通便利優勢與河岸景觀特色，將地面層規劃為店鋪與社會局托育中心，滿足年輕家庭托育需求及基本生活機能。

2樓以上，則是1房型(8坪)19戶、大1房型(10坪)68戶、2房型(15坪)27戶，共計114戶，也提供部分無障礙房型供市民朋友選擇。

本工程設計時，即取得綠建築銀級候選證書及智慧建築合格級候選證書，並在特定樓層設有景觀露台，也在屋頂農園設有共享空間，希望創造出居民共同生活、互利共好的情境氛圍，讓社會住宅成為都市共融的催化劑，為青年世代打造「有溫度的家」。

吳文彥說，今年初本社宅工程已開工，希冀3年後這美麗外觀的社宅能讓許多市民朋友驚艷，也引來不少北高民眾，期盼能在沒有足夠能力買房子時有地方住，先租後買降低購屋負擔。