國內3月31日起實施酒駕新法，屢次酒駕或拒測違規再犯者將公布姓名、照片及違規事實，卻因照片全是民眾年輕時的大頭照，或是穿學生制服的黑白照，讓多名議員痛批「根本認不出來」。台北市交通事件裁決所25日公告第7波及拒測累犯，共計有4名累犯3次的男子上榜，且都已換成較接近本人現況的照片。

據酒駕新法規定，屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，10年內第2次累犯，除現行加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實。

北市第7波酒駕及拒測累犯名單，4人全是男性，均為酒駕累犯3次。闕男首次酒駕是於2019年12月2日開車在台北市中正路遭攔停，二度酒駕於2020年6月13日開車在新北市淡水區中正東路遭攔停，後於2022年6月15日開車於台北市民權西路被警方攔下開單，酒測值0.2，駕照正常。

此外，林男首次酒駕於2020年1月12日騎機車在新北市土城區永豐路遭攔停，二度酒駕於2021年1月17日開車在桃園市龜山區文化一路遭攔停，復於2022年6月21日開車在台北市重慶北路被警方攔下開單，酒測值0.24，駕照吊銷。

羅男首次酒駕於2020年3月1日騎車在桃園市觀音區信義路遭攔停，二度酒駕於2020年3月26日騎車在桃園市觀音區濱海路遭攔停，復於2022年6月15日開車台北市環河南路被警方攔下開單，酒測值0.23，駕照正常。

另名羅男首次酒駕於2020年7月18日開車在新北市土城區學府路遭攔停，二度酒駕於2021年3月11日開車在新北市土城區清水路遭攔停，復於2022年6月11日開車在台北市環河南路被警方攔下開單，酒測值0.18，駕照逕註銷。

依道路交通管理處罰條例第35條規定，酒駕累犯第3次以上者將按前次所處罰鍰金額加罰9萬元，目前公告4名酒駕累犯罰鍰均已繳納，其中2名違規時駕照已吊、註銷，另2人已於本次吊銷。相關酒駕累犯資料已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區。

北市交通事件裁決所呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。