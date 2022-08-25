警方破獲人蛇集團。（警方提供）

警方逮捕蘇嫌等4名犯嫌。（警方提供）

犯嫌在臉書打廣告矇騙民眾出國打工。（警方提供）

北市刑大25日宣布破獲誘騙國人到柬埔寨打工的人蛇集團，54歲蘇嫌在臉書成立「賺錢網」等社團，吹噓柬國急需賭場管理員、發牌員，以高薪陸續欺騙17人出國，警方循線追查逮捕4嫌，還及時攔下1名興沖沖要出發的28歲謝姓正妹，另發現她人還沒到，護照資料就已外洩，有偽造集團開價10萬美金要買她的個資。

北市刑大偵六隊隊長黃立恆指出，日前接獲多起民眾報案，指在臉書、手機軟體，有人大量發送「有心賺錢，想翻身找我就對了」、「公司包吃住，不怕擔心出國沒費用」，被害人聯繫後，對方誆稱柬埔寨賭場徵才恐急，沒經驗也沒問題，培訓後立刻上線，薪水8萬起跳。

警方經循線追查，鎖定蘇嫌為主的人蛇集團，用類似話術誘拐民眾赴柬，到地後收到護照、手機，逼迫加入詐騙集團，若不從便會遭到打罵、轉賣，或是要求家屬付錢贖人，從6月迄今已有17人被騙出國， 目前4人返台，仍有13人下落不明。

警方日前分別前往新竹、花蓮及台東，逮捕蘇在內的4嫌，警方在嫌犯手機中，發現1名謝姓正妹已與對方談好，正準備搭機出國，在出發前夕及時攔阻，而且謝女人還沒到，犯嫌便已將她的護照翻拍照片傳到群組，有偽造集團立刻開價10萬美金要購買。

蘇嫌等人應訊時避重就輕，表示只是介紹工作，在那邊由對方公司接應，他們不知實情，警訊後被依人口販運條例送辦。