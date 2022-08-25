今年44歲的林燕玲（Ruby）因一頭俏麗短髮，而被稱呼為「小飛俠」，去年年底宣布加入鳳凰衛視香港台主持《全球新聞報道》，時隔11年再以新聞主播身份與觀眾見面，消息引起大家熱議。個性親民又活潑的林燕玲，常常在社交平台與網友分享照片，最近她上傳的美照，整個人好像年輕了20歲，讓大家驚呼連連。

林燕玲就在個人Instagram帳號Po了一張美照，只見她把頭髮挽起，身穿一件粉紫色碎花洋裝，露出光滑潔白的小腿肚，對著鏡頭露出甜美的微笑，雖然已經結婚還有一個小孩，但依舊保養有方，卸下主播裝扮的她，看起來年輕又貌美，彷彿逆齡回到20多歲。此貼文一出，網友紛紛在下面留言稱讚林燕玲的凍齡美貌。

林燕玲畢業於香港科技大學生物化學系，並於2003年加入TVB擔任新聞主播，隨後轉投now寬頻電視的新聞頻道擔任高級主播，再晉升為首席主播。她於2011年辭任後，就轉行到渣打銀行擔任「認股證銷售副董事」。及後於2020年，亦曾在ViuTV主持財經節目。

林燕玲平時對感情生活低調，2017年突然宣布閃婚，也讓外界好奇丈夫身分，根據港媒的報導，新郎葉浩文擁高顏值，擔任基金公司高級副總裁，時常上節目、開講座、寫專欄分析財經，上月底才受邀來台演講，還被港媒形容是金融才俊。外界推測有可能是兩人因為都有金融相關背景，才因而結識閃婚。