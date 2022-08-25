知名兩性作家黃越綏，對時事議題專業剖析，成為許多節目力邀來賓，她透露日前接到公視邀請擔任節目嘉賓，由於14年前拍攝過，導致意願不大，沒想到友人卻誤以為她擔心臉上皺紋多，才推辭，居然提議去做微整形，讓她無奈表示：「我很滿意目前的這一張臉。」

黃越綏表示日前接到公視邀約，希望她能再到節目當嘉賓，由於14年前已經拍過一次，導致意願不大，此外，意識到「長江後浪推前浪」，加上已經老嫗的自己若還常出現在螢幕前難免嚇人，有點不符合社會道德責任，沒想到還在猶豫之際，友人居然以為自己是擔憂臉上皺紋多，因此建議她去做微整形保養，甚至掛保證不僅整完看起來至少年輕十歲，剛好醫師也是她的粉絲，價錢絕對有優惠。

對此，黃越綏直接婉拒對方，表示很滿意目前這張臉，接著強調生前沒有人因為她的長相而抗議，那走了以後應該也會在模糊記憶中被遺忘，這樣又何必花錢挨刀自尋皮肉痛，更何況經過專業化妝師巧手，加上特調燈光，就足以讓旁人看不出來年紀，不禁感嘆：「人生就是個秀埸，別人對自己的看法固然重要，但不用太介意，否則就會越活越累越活越沒有意義。」

對此，網友紛紛留言：「有自信的女人最漂亮， 何況老師的智慧那麼好」、「喜歡有自信的老師，向老師學習」、「崇拜您就是那麼有自信，而且遵循著自然法則，自然就是美，而且您的智慧可以勝過一切的。」