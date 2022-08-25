台中市大安媽祖園區歷經多年規畫，4年前市府斥資6億多元蓋完基座後，就因沒有雕像、招不到商等情況閒置，市議員施志昌質詢指出，媽祖園區到現在還沒對外營運，卻已出現扶手剝落、門鏽蝕及空調損壞等問題，「牛肉麵若沒有牛肉，切再多小菜也沒用」。

觀旅局表示，大安媽祖園區之前因雕像預算來源的問題，才影響營運進度，目前市府已尋得民間單位捐贈雕像，目前正徵選設計，預計年底審查建造與結構。

施志昌說，大安媽祖園區荒廢4年無法營運，導致許多設施損壞，周邊環境更是雜草叢生，市府還打算花費504萬裝設「雨露恩澤」、「風和日麗」2座公共藝術雕塑，又有何用？就像是「牛肉麵沒有牛肉，切再多小菜也沒有用」，無法改變媽祖園區的營運現況。

施志昌接著說，日前大安體育會借用園區空間舉辦桌球賽，有球友發現空調設施損壞，且據說大廁所沖水設備有問題、上百人只能使用小間廁所，他質疑未來雕像能法順利放到基座上，恐怕都還是問號。

觀旅局長韓育琪表示，今年7月已要求園區駐館人員改善相關設施，未來也將加強巡查、環境整理；新增2座藝術設施的規畫是依「公共藝術設置辦法」設置，每處公共建築都有將於10月完工。

至於廁所與空調的問題，韓育琪說，空調設備最近在檢修中，出借場地時曾告知體育會；廁所數不敷使用的情況，目前已派員檢視，並將於本周加開間數。