台北市2016年至今6年半時間，高達243名長輩走失至今音訊全無，其中173人還是75歲以上長輩。台北市議員耿葳調閱研考會民調發現，北市防走失三措施形同虛設，愛心手鍊、指紋捺印、個人衛星定位知曉度並不高，更有高達67.5％的台北市民三種措施全不知道，要求全面檢討。

耿葳指出，以今年5月23日台北市政府研考會民調顯示，愛心手鍊自2000年執行至今22年，知曉度僅29.6％；失智指紋捺印自2005年執行至今16年，知曉度僅11.7％；個人衛星定位自2018年執行至今，知曉度則為9.8％，尤其已經執行超過22年的愛心手鍊知曉度跟執行成效更是低到匪夷所思。

耿葳要求全面檢討，愛心手鍊部分，新北市除了各區公所之外還有地區社會福利中心以及新北市政府聯合服務中心可以申請及領取或郵寄；桃園市、台中市、台南市民眾則可以直接在各區公所申請、領取或郵寄；高雄市雖然公所無法領取，但可在社會局的長青中心申請、領取或郵寄，台北市民眾卻只能選擇到老人福利聯盟或郵寄方式拿到手練。

社會局長周榆修指出，北市整合相關防走失服務資源，社會局製作防走失服務資源表並印製DM，衛生局的失智共照中心、失智服務據點及12區公所等管道發送並公告於網站，以便民眾了解相關資源。除辦理防走失手鍊、GPS位系統、警察局指紋捺印，也結合民間自辦的愛心布標、緊急連絡卡及藍牙定位(智慧晶片)等預防走失服務資源。

周榆修提到，現行預防走失手鍊申請窗口採單一服務窗口及多元申請管道，主要單一窗口為老人福利聯盟，若民眾想申請失智友善手鍊，除可直接郵寄或親洽老盟外，已於今年3月14日起增加8個申請窗口，含6區失智共照中心、台北市身心障礙福利會館及市府社會局老人福利科等，協助收件後轉予老盟辦理。

另，預計今年底前再增加納入本市 12 區14 間老人服務中心協助收件，並研議強化現行合作醫院共照中心發放方式，擴大普及失智友善手鍊。